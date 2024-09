Cientistas encontram 1.700 vírus em geleira na China, sendo a maioria desconhecida para nós Agentes foram descobertos a 300 m gelo adentro e, felizmente, não representam ameaça à saúde humana Tecnologia e Ciência|Do R7 03/09/2024 - 14h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h11 ) ‌



Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, dos EUA, retiraram amostras de 1.700 vírus da Geleira Guliya, localizada no planalto Tibetano, oeste da China. Do montante, aproximadamente 75% desses agentes, datados de 41 mil anos, são desconhecidos para os seres humanos modernos.

Vírus foram descobertos no planalto do Tibetano Reprodução/CCBY/ignat99 — 18/12/2006

Nesse período, os vírus em questão sobreviveram a três grandes mudanças climáticas, de temperaturas frias, para quentes. Um deles, segundo parte do estudo divulgada pelo tabloide Daily Star, remonta 11.500 anos atrás, a última grande transição do tipo registrada.

Apesar da geleira onde foram encontrados estar na China, alguns dos vírus que compõem as amostras vieram do Ártico e do Oriente Médio.

Felizmente, nenhum deles representa ameça à saúde humana, conforme informaram os cientistas envolvidos no estudo. Isso porque, eles só conseguem infectar arqueas — organismos unicelulares — e bactérias.

Ainda assim, conforme reportado Daily Mail, analisar esses vírus oferece uma oportunidade para entender a história climática do planeta e de como pode se desenvolver futuras comunidades microbianas.