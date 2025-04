Conheça ‘Olo’: cor inédita descoberta por cientistas só pode ser vista com laser Método inovador é capaz de ‘hackear’ o olho humano; cinco voluntários conseguiram visualizar nova cor Tecnologia e Ciência|Do R7, em Brasília 19/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 19/04/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova cor foi chamada de 'Olo' pelos pesquisadores Javi Indy/Freepik/Arquivo

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, desenvolveram um método inovador capaz de “hackear” o olho humano, permitindo que pessoas enxerguem uma cor que vai além da percepção visual natural. A descoberta foi detalhada em um estudo publicado na revista Science Advances nesta sexta-feira (18).

Por meio da nova técnica, cinco voluntários conseguiram visualizar uma cor inédita, batizada pelos cientistas de “olo”. Segundo os participantes, a tonalidade é semelhante a um azul-esverdeado com um nível de saturação “nunca antes percebido”.

O objetivo do estudo, segundo James Fong, doutorando em ciência da computação e coautor da pesquisa, é alcançar um controle programável dos fotorreceptores — as células sensíveis à luz na retina.

“Embora ainda não tenhamos atingido esse nível de controle, o método apresentado neste estudo demonstra que muitos dos princípios fundamentais já são viáveis na prática”, afirmou Fong.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A manipulação precisa da retina pode abrir novos caminhos para a pesquisa da visão. De acordo com os autores, a técnica pode ser usada para simular os efeitos de diferentes doenças oculares, permitindo uma melhor compreensão das perdas visuais associadas a essas condições.

Além disso, existe o potencial de aplicar a metodologia para compensar a deficiência de fotorreceptores em pessoas daltônicas, possibilitando que elas experimentem uma forma ampliada de percepção de cores.

‌



“Introduzindo novos dados visuais e padrões de estimulação na retina, talvez seja possível que uma pessoa com daltonismo aprenda a enxergar uma nova dimensão de cor”, explicou Fong.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp