Descubra se você realmente precisa desses recursos no seu celular

Alto contraste

A+

A-

Celular Tocando Celular Tocando (Edital Concursos Brasil - Tecnologia e Ciência)

Escolher um novo celular pode parecer uma tarefa impossível diante de tantas possibilidades ofertadas no mercado. Ao pesquisar por modelos, preços e desempenho, os consumidores se deparam com milhões de especificações técnicas sobre os aparelhos, como 108 megapixels (MP) na câmera e telas com taxa de atualização superior a 144 Hz.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Tecnologia e Ciência – Edital Concursos Brasil

Leia mais em Tecnologia e Ciência – Edital Concursos Brasil

• Estão lá à toa? 4 recursos superestimados que não fariam falta no seu celular

• WhatsApp libera função que vai poupar o tempo de vida de muita gente

• Alerta: Apple pede para usuários não dormirem próximo ao iPhone carregando

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.