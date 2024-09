‘Exercício do riso’ é tão eficaz quanto o uso de colírio para tratar olho seco, diz estudo Pesquisadores da China e do Reino Unido apontam o tratamento como ‘seguro, ecologicamente correto e de baixo custo’ Tecnologia e Ciência|Do R7 12/09/2024 - 10h39 (Atualizado em 12/09/2024 - 10h39 ) ‌



Um exercício para simular risadas pode ser um tratamento eficaz contra a secura nos olhos, aponta um estudo conduzido por pesquisadores da China e do Reino Unido, publicado recentemente na revista acadêmica British Medical Journal.

Estudo aponta que ‘exercício do riso’ é tão eficaz quanto o uso de colírio para tratar olho seco Reprodução/CCBY/Galawebdesign — 18/6/2008

“Como uma intervenção segura, ecologicamente correta e de baixo custo, o exercício do riso pode servir como um tratamento de primeira linha em casa para pessoas com doença do olho seco sintomática”, escreveram os acadêmicos. A ideia parte de evidências que sugerem que a terapia do riso alivia a depressão, a ansiedade, a dor crônica e fortalece o sistema imunológico.

A pesquisa contou com 283 portadores de olho seco, dos quais parte deles realizou o exercício em questão, enquanto outra recebeu colírio de ácido hialurônico de sódio a 0,1%. O primeiro grupo foi orientado a repetir 30 vezes a frase “hee, hee, hee, hah, hah, hah, cheese, cheese, cheese, cheek, cheek, cheek, hah, hah, hah, hah, hah, hah”, em cinco minutos, quatro vezes ao dia. Para aprimorar a atividade, eles foram auxiliados por um aplicativo.

A partir daí, o estudo concluiu que “o exercício do riso pode aliviar a doença do olho seco indiretamente, criando um efeito positivo persistente no estilo de vida”.

“Conclusões e recomendações definitivas aos pacientes não devem ser necessariamente feitas com base nesses resultados. Estudos de pesquisa adicionais são necessários para confirmar os resultados”, explicou o oftalmologista Matthew Gorski, em entrevista ao jornal New York Post.