Modelo de IA detecta doenças por meio da língua, com até 98% de precisão, diz estudo
Algoritmo analisa em tempo a coloração da língua de uma pessoa para determinar a condição médica dela
13/08/2024 - 16h14



Um modelo de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores da Middle Technical University, no Iraque, e da Universidade da Austrália do Sul, no país homônimo, consegue detectar doenças em tempo real, por meio da análise da coloração da língua de pacientes. O nível de precisão dos diagnósticos chegam a 98% de precisão, segundo o estudo.

Modelo de IA detecta doenças por meio da língua eltpics/Flickr (Sob Licença Creative Commons/CC BY-NC 2.0)

“Normalmente, pessoas com diabetes têm uma língua amarela; pacientes com câncer, uma língua roxa com uma espessa camada oleosa; e pacientes com derrame agudo apresentam uma língua vermelha de formato incomum”, explicou o autor sênior do estudo, Ali Al-Naji, que leciona em ambas as instituições citadas acima, conforme reportado pelo jornal New York Post.

Segundo o acadêmico, o método de análise é baseado na prática da medicina tradicional chinesa de examinar a língua em busca de sinais de doença.

Os cientistas usaram mais de 5.200 imagens para treinar o modelo de inteligência artificial. Em seguida, recolheram fotos das línguas de 60 pacientes de hospitais de ensino no Oriente Médio. O algoritmo em questão pôde determinar a doença em quase todos os casos.

“Esses resultados confirmam que a análise computadorizada da língua é um método seguro, eficiente, fácil de usar e acessível para triagem de doenças, que respalda métodos modernos com uma prática centenária”, avaliou Javaan Chahl, coautor do estudo e professor da Universidade da Austrália do Sul.