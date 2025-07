Guia contra deepfakes e golpes com Inteligência Artificial Especialista ensina em 10 lições como reconhecer conteúdo falso gerado por tecnologia que simula voz e imagem e é usada por criminosos Tecnologia e Ciência|Aline Sordilli*, especial para o R7 27/07/2025 - 16h09 (Atualizado em 27/07/2025 - 16h12 ) twitter

Criminosos usam tecnologia que simula imagem e voz para aplicar golpes Imagem gerada por Inteligência Artificial/Chatgpt

Os conteúdos deepfakes representam uma revolução tecnológica com potencial devastador quando usados para fins criminosos. A facilidade crescente de criação, combinada com a sofisticação dos resultados, cria um cenário onde qualquer pessoa pode se tornar vítima de golpes extremamente convincentes.

Atualmente, vivemos uma democratização perigosa de ferramentas antes restritas a especialistas que agora estão acessíveis a qualquer pessoa com acesso à internet. A tecnologia evolui exponencialmente, com qualidade próxima à perfeição com apenas poucos cliques e comandos.

É necessário explicar e ensinar a população sobre os riscos e malefícios. O conhecimento é a principal defesa. A sociedade precisa ser educada sobre riscos e sinais de identificação. Os protocolos de verificação devem se tornar rotina em todo tipo de comunicação.

1. O QUE SÃO DEEPFAKES

‌



Definição

Deepfakes são vídeos ou áudios gerados por inteligência artificial que simulam falas e expressões faciais de pessoas reais com alto grau de realismo. O termo combina “deep learning” (aprendizado profundo) e “fake” (falso).

‌



Como São Criados

Material necessário: Apenas 3-15 segundos de áudio ou vídeo original

Fonte dos dados: Redes sociais, vídeos públicos, áudios de WhatsApp

Processamento: IA analisa padrões de voz, movimentos faciais e expressões

Tempo de criação: De poucos minutos a algumas horas, dependendo da qualidade

2. COMO FUNCIONAM OS GOLPES COM DEEPFAKES

‌



2.1 O Processo criminal

Etapa 1: Coleta de material

Criminosos vasculham redes sociais da vítima ou pessoa a ser imitada

Coletam vídeos, fotos e áudios disponíveis publicamente

Voice Engine da OpenAI: Precisa apenas de 15 segundos de áudio

Etapa 2: Criação do Deepfake

Uso de softwares especializados em IA

Treinamento do modelo com o material coletado

Geração do conteúdo falso (vídeo ou áudio)

Etapa 3: Aplicação do golpe

Contato com a vítima via chamada de vídeo ou áudio

Criação de senso de urgência

Solicitação de dinheiro ou informações pessoais

2.2 Modalidades Principais

Golpe do Falso Familiar

Criminoso se passa por filho, neto ou parente próximo

Simula emergência (acidente, prisão, hospital)

Pede dinheiro via Pix com urgência

Usa deepfake de voz ou vídeo para aumentar credibilidade

Golpe do Falso Sequestro

Criminoso simula voz de familiar “sequestrado”

Cria áudio de desespero e pedido de ajuda

Exige resgate imediato

Pressiona psicologicamente a vítima

3. TIPOS DE DEEPFAKES CRIMINOSOS

3.1 Deepfakes de Voz (Voice Cloning)

Tecnologia: Clonagem vocal usando poucos segundos de áudio

Qualidade: Cada vez mais realista, difícil de detectar

Aplicação: Ligações telefônicas fraudulentas

Tempo necessário: 3-15 segundos de amostra de voz

Características:

Reproduz tom, timbre e sotaque

Imita padrões de fala específicos

Pode ser usado em tempo real durante ligações

3.2 Deepfakes de Vídeo

Tecnologia: Substituição facial em vídeos

Aplicação: Chamadas de vídeo fraudulentas, anúncios falsos

Complexidade: Maior que clonagem de voz

Qualidade: Varia conforme ferramentas utilizadas

Características:

Substitui rosto mantendo expressões

Sincroniza movimento labial com fala

Pode incluir movimentos corporais

3.3 Deepfakes de celebridades e influenciadores

Objetivo: validação falso de produtos

Vítimas: Influenciadores, artistas, políticos

Aplicação: Anúncios de produtos milagrosos, investimentos

Impacto: Dano reputacional às personalidades

3.4 Deepfakes em tempo real

Tecnologia: Filtros aplicados durante transmissão

Aplicação: Chamadas de vídeo ao vivo

Limitações: Pode apresentar falhas de sincronia

Acessibilidade: Tecnologia menos complexa

4. COMO IDENTIFICAR DEEPFAKES

4.1 Sinais Visuais em Vídeos

Movimentação Facial:

Olhos: Piscar repetitivo, movimento não natural

Boca: Dessincronia com a fala

Expressões: Mudanças bruscas ou robóticas

Sorriso: Assimetrias ou artificialidade

Aspectos Técnicos:

Iluminação: Inconsistências na face vs. ambiente

Bordas: Contornos indefinidos ou “borrados”

Qualidade: Diferença entre rosto e resto do vídeo

Movimento: Falta de naturalidade geral

4.2 Sinais Auditivos

Qualidade do Áudio:

Muito perfeita: Ausência de ruídos naturais

Artificialmente distorcida: Processamento excessivo

Inconsistência: Mudanças abruptas de qualidade

Respiração: Ausência de padrões naturais

Padrões de Fala:

Entonação: Muito uniforme ou robótica

Pausas: Inexistentes ou muito regulares

Sotaque: Inconsistente com a pessoa real

Vocabulário: Diferente do padrão habitual

4.3 Sinais Comportamentais

Durante a Interação:

Urgência excessiva: Pressão para decisão imediata

Evita perguntas específicas: Não responde detalhes pessoais

Não usa apelidos: Omite tratamentos íntimos habituais

Comportamento atípico: Age diferente do normal

4.4 Testes de Verificação

Perguntas Específicas:

Memórias compartilhadas exclusivas

Detalhes sobre família/amigos

Eventos recentes conhecidos apenas por vocês

Informações sobre casa, trabalho, rotina

Solicitações de Prova:

Pedir para mostrar algo específico do ambiente

Solicitar que repita frase inusitada

Mudar de assunto bruscamente

Pedir videochamada em plataforma diferente

5. FACILIDADE DE USO É FATOR DE RISCO

Tempo para Aprender:

Básico: Poucos minutos com tutorial

Intermediário: Algumas horas de prática

Avançado: Dias ou semanas de dedicação

Especialista: Meses de desenvolvimento

Conhecimento Técnico Necessário:

Nível iniciante: Seguir instruções simples

Sem programação: Interfaces visuais intuitivas

Suporte disponível: Comunidades e tutoriais

Democratização: Cada vez mais acessível

6. POR QUE SÃO TÃO EFICAZES

6.1 Fatores Psicológicos

Confiança Familiar:

Reconhecimento visual/auditivo gera confiança imediata

Memória emocional é ativada pela familiaridade

Suspensão do ceticismo natural

Instinto protetor é explorado

Urgência e Emoção:

Cenários de emergência impedem reflexão

Pressão temporal para decisão

Estado emocional alterado reduz capacidade crítica

Medo e preocupação dominam o racional

6.2 Fatores Tecnológicos

Qualidade Crescente:

Realismo impressionante das criações

Redução de inconsistências detectáveis

Melhoria contínua dos algoritmos

Personalização específica da vítima

Facilidade de Criação:

Pouco material necessário (3-15 segundos)

Processamento rápido

Custo baixo de produção

Escalabilidade para múltiplas vítimas

6.3 Fatores Sociais

Confiança em Celebridades:

Credibilidade por associação

Empatia do público com figuras conhecidas

Autoridade percebida de especialistas

Influência social de personalidades

Vulnerabilidades Demográficas:

Diferentes gerações têm vulnerabilidades específicas

Classe social influencia tipo de golpe

Momentos de fragilidade financeira/emocional

Isolamento social aumenta dependência digital

7. MEDIDAS DE PROTEÇÃO

7.1 Proteção Preventiva

Códigos de Segurança Familiar:

Estabeleça palavras-chave secretas com familiares

Crie frases de verificação conhecidas apenas por vocês

Defina protocolos para pedidos de dinheiro

Atualize códigos periodicamente

Configurações de Privacidade:

Limite exposição de vídeos/áudios em redes sociais

Configure privacidade máxima em perfis

Evite compartilhar conteúdo pessoal publicamente

Revise regularmente configurações de apps

7.2 Verificação Durante Contato

Sempre Confirme:

Ligue diretamente para o número conhecido da pessoa

Use canal diferente do contato inicial

Verifique presencialmente quando possível

Confirme com outros familiares

Faça Perguntas Específicas:

Memórias exclusivas que só vocês compartilham

Detalhes íntimos sobre família/relacionamentos

Eventos recentes conhecidos apenas por vocês

Informações específicas sobre casa/trabalho

7.3 Sinais de Alerta

Desconfie Quando:

Urgência excessiva para decisões/pagamentos

Qualidade técnica suspeita (muito perfeita ou distorcida)

Comportamento atípico da pessoa

Evita responder perguntas específicas

Pede informações que nunca pediu antes

Testes Práticos:

Mude de assunto abruptamente

Peça para mostrar algo específico

Solicite repetir frase inusitada

Teste conhecimentos íntimos

7.4 Ações Imediatas

Se Suspeitar de Deepfake:

Interrompa a comunicação imediatamente Verifique por canal seguro conhecido Alerte outros familiares sobre a tentativa Documente a ocorrência (prints, gravações) Denuncie às autoridades se confirmado

Se Foi Vítima:

Registre Boletim de Ocorrência Bloqueie contas comprometidas Altere senhas e dados de acesso Notifique bancos e instituições Busque assessoria jurídica

8. ASPECTOS LEGAIS

8.1 Legislação Brasileira Atual

Deepfake Não é Crime Per Se:

Tecnologia em si não é criminalizada

Uso malicioso que configura crime

Contextualização é fundamental para tipificação

Crimes Relacionados:

Estelionato (Art. 171 CP): Quando usado para fraude

Uso indevido de imagem (Art. 20 CC)

Crimes contra honra: Calúnia, difamação, injúria

Falsidade ideológica: Em documentos/declarações

8.2 Marcos Legais Aplicáveis

Legislação Específica:

Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)

Código Civil - Direitos da personalidade

Código Penal - Crimes específicos

Projetos em Tramitação:

PL 123/24: Combate propaganda enganosa com IA

Projeto Rodrigo Pacheco: Regulamentação geral da IA

Discussões sobre criminalização específica de deepfakes

8.3 Responsabilidades

Criadores de Ferramentas:

Proteção se tecnologia tem uso legítimo

Responsabilidade limitada pelo mau uso

Necessidade de avisos e controles

Usuários Maliciosos:

Responsabilização total pelo uso criminoso

Agravantes por uso de tecnologia para enganar

Múltiplas tipificações possíveis

Plataformas:

Dever de remover conteúdo denunciado

Políticas próprias de combate a fakes

Cooperação com autoridades

8.4 Investigação e Punição

Delegacias Especializadas:

Crimes Cibernéticos quando disponível

Delegacias comuns como alternativa

Necessidade de capacitação especializada

Desafios Investigativos:

Anonimato dos criminosos

Jurisdição em crimes online

Preservação de evidências digitais

Prova técnica da falsificação

9. FUTURO DOS DEEPFAKES

9.1 Evolução Tecnológica

Próximos 2-3 Anos:

· Qualidade próxima à perfeição visual/auditiva

· Tempo de criação reduzido para segundos

· Democratização total: Ferramentas em apps comuns

· Integração completa: Voz + vídeo + texto automatizados

Médio Prazo (5-10 anos):

Tempo real perfeito: Deepfakes ao vivo sem falhas

IA conversacional: Interação natural prolongada

Personalização total: Adaptação ao perfil da vítima

Automação completa: Golpes sem intervenção humana

Longo Prazo (10+ anos):

Indistinguível da realidade

Criação instantânea a partir de fotos

IA autônoma: Golpes auto-executáveis

Escala industrial: Milhões de vítimas simultâneas

9.2 Novos Tipos de Golpes

Deepfakes Conversacionais:

IA que mantém diálogo natural prolongado

Adaptação em tempo real às respostas da vítima

Conhecimento contextual obtido de redes sociais

Personalização extrema da abordagem

Deepfakes Multimodais:

Combinação voz + vídeo + texto + dados

Simulação completa de personalidade

Contexto temporal: Referências atualizadas

Interação multiplataforma: Diversos canais simultaneamente

Deepfakes Preventivos:

Antecipação de verificações da vítima

Preparação para perguntas específicas

Simulação de ambiente familiar

Manipulação de evidências digitais

9.3 Impactos Societais

Democracia e Política:

Manipulação eleitoral massiva

Discursos falsos de candidatos

Desinformação em escala industrial

Erosão da confiança institucional

Economia Digital:

Redução do comércio eletrônico

Aumento dos custos de verificação

Necessidade de novos protocolos de segurança

Transformação dos modelos de negócio

Relações Sociais:

Protocolos de verificação familiares

Códigos de autenticação pessoais

Redução da espontaneidade comunicativa

Nova etiqueta digital

10. TECNOLOGIAS DE DETECÇÃO {#tecnologias-deteccao}

10.1 Métodos Atuais

Análise Visual:

Detecção de inconsistências em iluminação

Análise de movimento facial natural

Verificação de sincronia labial

Identificação de artefatos digitais

Análise de Áudio:

Padrões espectrais não naturais

Análise de respiração e pausas

Verificação de timbres vocais

Detecção de processamento artificial

Análise Comportamental:

Padrões de piscar anômalos

Movimentação não natural

Expressões inconsistentes

Micro-expressões ausentes

10.2 IA para detecção custa caro e é pouco acessível

Machine Learning:

Treinamento com milhares de exemplos

Reconhecimento de padrões sutis

Atualização contínua dos modelos

Precisão crescente na identificação

Deep Learning:

Redes neurais especializadas

Análise multi-dimensional

Processamento em tempo real

Adaptação a novas técnicas

10.3 Ferramentas Disponíveis

Para Consumidores:

Apps móveis básicos de verificação

Extensões de navegador

Serviços web gratuitos

Integração em plataformas sociais

Para Empresas:

APIs especializadas de detecção

Sistemas integrados de segurança

Monitoramento em tempo real

Relatórios detalhados de análise

Para Instituições:

Sistemas enterprise completos

Integração com protocolos existentes

Capacitação de equipes técnicas

Suporte especializado 24/7

10.4 Limitações Atuais

Técnicas:

Sempre reativa: Detecção após criação

Taxa de falsos positivos ainda alta

Necessidade de material de comparação

Dificuldade com deepfakes de alta qualidade

Econômicas:

Custo alto de desenvolvimento

Necessidade de atualização constante

Investimento em infraestrutura

Recursos humanos especializados

Sociais:

Falta de conhecimento público

Resistência à adoção

Complexidade para usuário comum

Necessidade de educação massiva

*Aline Sordili é especialista em transformação digital e Inteligência Artificial

