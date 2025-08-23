365: o aplicativo dos fanáticos por esportes Quem acompanha esportes tem vários aplicativos à disposição. O 365 Scores vai além disso. É para fanáticos. Quem gosta de futebol... Revista Oeste|Do R7 22/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Tecnologia

Quem acompanha esportes tem vários aplicativos à disposição. O 365 Scores vai além disso. É para fanáticos.

Para saber mais sobre como o 365 Scores pode transformar sua experiência esportiva, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

Dona da Fiat se une à China para vender carros elétricos no Brasil

Google prepara chegada de buscador com IA ao Brasil

Grok Imagine anima fotos em segundos