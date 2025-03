Abandonei o Google para buscas A colunista de tecnologia do Wall Street Journal, Joanna Stern, fez um teste com aplicativos de Inteligência Artificial e decidiu: "... Revista Oeste|Do R7 27/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h45 ) twitter

A colunista de tecnologia do Wall Street Journal, Joanna Stern, fez um teste com aplicativos de Inteligência Artificial e decidiu: "abandonei o Google Search". Stern comparou o tradicional "dar um google" com modelos de IA como o Perplexity, Claude e Gemini.

