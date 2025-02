Amazon suspende entregas por drones depois de quedas durante testes A Amazon decidiu suspender temporariamente as entregas por drones no Texas e no Arizona, nos Estados Unidos, depois que dois modelos...

A Amazon decidiu suspender temporariamente as entregas por drones no Texas e no Arizona, nos Estados Unidos, depois que dois modelos MK30 caíram durante testes sob chuva leve, no Aeroporto de Pendleton, Oregon. Uma das aeronaves pegou fogo em solo. A empresa está corrigindo o software dos drones para poder retomar as operações quanto antes.

