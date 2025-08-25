Apple anuncia lançamento de modelo dobrável do iPhone A linha de smartphones da Apple passará por mudanças significativas nos próximos anos, com destaque para o desenvolvimento de um modelo... Revista Oeste|Do R7 25/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h00 ) twitter

Revista Oeste - Tecnologia

A linha de smartphones da Apple passará por mudanças significativas nos próximos anos, com destaque para o desenvolvimento de um modelo dobrável do iPhone, cuja estreia está prevista para 2026. As informações foram publicadas pela emissora Bloomberg.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todas as novidades!

