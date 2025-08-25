Apple anuncia lançamento de modelo dobrável do iPhone
A linha de smartphones da Apple passará por mudanças significativas nos próximos anos, com destaque para o desenvolvimento de um modelo...
A linha de smartphones da Apple passará por mudanças significativas nos próximos anos, com destaque para o desenvolvimento de um modelo dobrável do iPhone, cuja estreia está prevista para 2026. As informações foram publicadas pela emissora Bloomberg.
