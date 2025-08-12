Brasil envia 140 milhões de mensagens diárias ao ChatGPT O Brasil consolidou-se como um dos maiores usuários do ChatGPT no mundo. Segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 12, pelo próprio...

O Brasil consolidou-se como um dos maiores usuários do ChatGPT no mundo. Segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 12, pelo próprio desenvolvedor da ferramenta, o país envia cerca de 140 milhões de mensagens por dia, o equivalente a 5,6% do tráfego global.

