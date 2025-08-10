ChatGPT-5: OpenAI tenta acabar com as respostas inventadas pela IA As respostas inventadas devem acontecer com menos frequência no ChatGPT-5. É o que promete a OpenAI na quinta atualização de sua ferramenta...

As respostas inventadas devem acontecer com menos frequência no ChatGPT-5. É o que promete a OpenAI na quinta atualização de sua ferramenta de inteligência artificial (IA). O novo modelo entrou em operação na última quinta-feira, 7, com a promessa de ser mais sincero quando não souber de algo.

