Revista Oeste |Do R7

Cientistas japoneses criam plástico que se dissolve na água do mar Cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão, desenvolveram um novo tipo de plástico biodegradável que se dissolve quando entra...

Cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão, desenvolveram um novo tipo de plástico biodegradável que se dissolve quando entra em contato com a água salgada. Os pesquisadores esperam que a invenção ajude a “reduzir a poluição por microplásticos que se acumula nos oceanos e no solo.”

Saiba mais sobre essa inovação que pode transformar a indústria de plásticos e proteger nossos oceanos, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Tecnologia.

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: