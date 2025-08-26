Com YouTube instável, veja como assistir ao Oeste Sem Filtro
O YouTube apresenta instabilidade nesta terça-feira, 26, que impede usuários de entrarem ou saírem das transmissões. Por causa dessa...
O YouTube apresenta instabilidade nesta terça-feira, 26, que impede usuários de entrarem ou saírem das transmissões. Por causa dessa falha, o programa Oeste Sem Filtro será transmitido excepcionalmente pelo link do Jornal da Oeste (https://www.youtube.com/watch?v=huH1HWXfMUI). Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:
O YouTube apresenta instabilidade nesta terça-feira, 26, que impede usuários de entrarem ou saírem das transmissões. Por causa dessa falha, o programa Oeste Sem Filtro será transmitido excepcionalmente pelo link do Jornal da Oeste (https://www.youtube.com/watch?v=huH1HWXfMUI).Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: