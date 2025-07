Cometa raro atravessa o Sistema Solar

O telescópio Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide (Atlas), operado com recursos da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), identificou em Rio Hurtado, no Chile, um cometa originário do espaço interestelar. O objeto, que se desloca na direção da constelação de Sagitário, recebeu o nome oficial de 3I/Atlas. No momento, o corpo celeste está a cerca de 670 milhões de quilômetros de distância.

