Dona do ChatGPT atinge valor trilionário — e a IA reage Em uma nova rodada de investimentos, a OpenAI — empresa por trás do ChatGPT — atingiu valor de mercado de US$ 300 bilhões. Convertida... Revista Oeste|Do R7 07/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em uma nova rodada de investimentos, a OpenAI — empresa por trás do ChatGPT — atingiu valor de mercado de US$ 300 bilhões. Convertida pela cotação atual, a cifra chega a R$ 1,75 trilhão, o equivalente à metade do Produto Interno Bruto de São Paulo, o estado mais rico do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todas as novidades sobre a OpenAI e o impacto da IA no mundo!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

Trump prorroga prazo para venda do TikTok

Audible: para ouvir livros

Dois momentos decisivos na hora de voar de avião; confira