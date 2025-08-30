Eclipse solar total promete escurecer o dia por mais de 6 minutos Um raro eclipse solar total está previsto para 2 de agosto de 2027. Segundo informações da Nasa, o fenômeno deve ser um dos mais longos...

Um raro eclipse solar total está previsto para 2 de agosto de 2027. Segundo informações da Nasa, o fenômeno deve ser um dos mais longos do século, ao transformar o dia em escuridão total durante mais de seis minutos em partes do planeta. A nível de comparação, o eclipse de abril de 2024 teve duração máxima de 4 minutos e 28 segundos.

