ESPN americana lança 12 canais

A ESPN, complexo de canais esportivos, é representado no Brasil pela Disney+ com seis canais. Mas nos Estados Unidos ela literalmente dobrou a aposta: na semana passada lançou 12 canais ao vivo num esquema chamado DTC, ou "direct to consumer" (direto ao consumidor).

