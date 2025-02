Google Agenda exclui ‘Orgulho LGBT+’ e outras datas woke do calendário Os calendários on-line e mobile do Google não incluem mais referências ao primeiro dia do Mês do Orgulho LGBT+, Mês da História Negra...

Revista Oeste|Do R7 11/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share