Governo quer criar ‘WhatsApp estatal’ para comunicação interna

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está prestes a criar um novo aplicativo de mensagens voltado exclusivamente à comunicação interna do governo federal. A iniciativa, que conta com apoio do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Universidade Federal do Ceará, pretende oferecer uma alternativa nacional ao uso do WhatsApp por servidores e autoridades públicas.

