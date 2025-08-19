Grok Imagine anima fotos em segundos
O Grok, aplicativo de inteligência artificial do X/Twitter, liberou neste domingo um dos seus mais avançados recursos: o Imagine. Ele pega uma foto e em segundos a aperfeiçoa e cria um vídeo de seis segundos a partir dela. Pelo tempo de processamento, a transformação é impressionante. Aqui vão alguns exemplos. Esta é uma foto de São Paulo na década de 1930:
