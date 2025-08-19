Grok Imagine anima fotos em segundos O Grok, aplicativo de inteligência artificial do X/Twitter, liberou neste domingo um dos seus mais avançados recursos: o Imagine.... Revista Oeste|Do R7 18/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grok, aplicativo de inteligência artificial do X/Twitter, liberou neste domingo um dos seus mais avançados recursos: o Imagine. Ele pega uma foto e em segundos a aperfeiçoa e cria um vídeo de seis segundos a partir dela. Pelo tempo de processamento, a transformação é impressionante. Aqui vão alguns exemplos. Esta é uma foto de São Paulo na década de 1930:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e descubra mais sobre essa inovação incrível!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

China promove campeonato de robôs com disputas em futebol e atletismo

Robôs ameaçam o futuro humano no espaço

‘Inteligência artificial vai gerar milhões de empregos’, diz diretor da OpenAI no Brasil