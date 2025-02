Grupo de Musk faz oferta por ChatGPT, e CEO da OpenAI responde: ‘Não, obrigado’ Os empresários Sam Altman, CEO da OpenAI, e Elon Musk, dono do Twitter/X e da Tesla, trocaram provocações na noite da última segunda... Revista Oeste|Do R7 11/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h07 ) twitter

Os empresários Sam Altman, CEO da OpenAI, e Elon Musk, dono do Twitter/X e da Tesla, trocaram provocações na noite da última segunda-feira, 10. Depois de Marc Toberoff, advogado de Musk, afirmar ao jornal The Wall Street Journal que um grupo de investidores ofereceu US$ 97,4 bilhões (R$ 563 bilhões) pela inteligência artificial ChatGPT, Altman retrucou: “Não, obrigado”.

Para saber mais sobre essa intrigante disputa entre Musk e Altman, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

