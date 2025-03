IA: concorrente do ChatGPT, Anthropic recebe aporte de US$ 3,5 bilhões Desenvolvedora do chatbot Claude e concorrente da OpenAI (dona do ChatGPT), a Anthropic, empresa de inteligência artificial (IA),... Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h27 ) twitter

Uma mão de um robô, segurando as iniciais AI, em referência à inteligência artificial (IA)

Desenvolvedora do chatbot Claude e concorrente da OpenAI (dona do ChatGPT), a Anthropic, empresa de inteligência artificial (IA), anunciou um investimento de US$ 3,5 bilhões liderado pela Lightspeed Venture Partners.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia para saber mais sobre este investimento e suas implicações no setor de IA!

