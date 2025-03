Revista Oeste |Do R7

Nações e empresas se preparam para 'nova corrida espacial'; entenda

Nações do mundo todo decidiram investir quantias astronômicas para alcançar a Lua. Uma delas são os Estados Unidos. Na manhã deste domingo, 2, a Firefly Aerospace, uma empresa aeroespacial privada norte-americana, pousou com sucesso seu módulo lunar Blue Ghost. China, Índia e Japão eram os únicos países, neste século, a realizar pousos suaves no satélite.

