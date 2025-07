Nasa descobre novo planeta, que pode ser habitável O nome parece placa de carro: TOI-1846 b. Mas se refere a um planeta recém-descoberto pela Nasa — e a distância até ele é impossível... Revista Oeste|Do R7 16/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h18 ) twitter

O nome parece placa de carro: TOI-1846 b. Mas se refere a um planeta recém-descoberto pela Nasa — e a distância até ele é impossível de ser percorrida, mesmo com o mais potente ônibus espacial. Ainda assim, o astro chama atenção no noticiário com o nome de Super-Terra. O motivo? Além do tamanho extra, o sonho antigo da Nasa: encontrar um meio de viver em outro ponto do universo e, oxalá, dar de cara com vida inteligente no caminho.

