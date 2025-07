Nvídia é 1ª empresa da história a valer US$ 4 trilhões A Nvídia se tornou, nesta quarta-feira, 9, a primeira empresa da história a ultrapassar o valor de mercado de US$ 4 trilhões, impulsionada... Revista Oeste|Do R7 09/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h58 ) twitter

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante conferência em 2016, em Taiwan - 31/5/2016 | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons Revista Oeste - Tecnologia

A Nvídia se tornou, nesta quarta-feira, 9, a primeira empresa da história a ultrapassar o valor de mercado de US$ 4 trilhões, impulsionada pela crescente demanda por chips de inteligência artificial (IA). As ações da companhia chegaram a US$ 163,93, mas logo recuaram. A cotação era de US$ 162,87 às 15h40.

