OpenAI, dona do ChatGPT, inaugura escritório em São Paulo

A OpenAI oficializou, na quinta-feira 28, sua chegada ao Brasil com a abertura de um escritório na cidade de São Paulo. A operação marca a primeira instalação física da empresa na América Latina e reforça sua estratégia de aproximação com o ecossistema tecnológico local.

