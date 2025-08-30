Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Tecnologia e Ciência

OpenAI, dona do ChatGPT, inaugura escritório em São Paulo

A OpenAI oficializou, na quinta-feira 28, sua chegada ao Brasil com a abertura de um escritório na cidade de São Paulo. A operação...

Revista Oeste|Do R7

A OpenAI oficializou, na quinta-feira 28, sua chegada ao Brasil com a abertura de um escritório na cidade de São Paulo. A operação marca a primeira instalação física da empresa na América Latina e reforça sua estratégia de aproximação com o ecossistema tecnológico local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia para mais detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.