Os sistemas de som mais caros do mundo Por mais que goste de música, você pagaria 1,2 milhões de euros (cerca de 8 milhões de reais) por um sistema de som? É o preço do... Revista Oeste|Do R7 11/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por mais que goste de música, você pagaria 1,2 milhões de euros (cerca de 8 milhões de reais) por um sistema de som? É o preço do ESD Audio - Super Dragon da foto acima. Produzido na China, ele tem seis subwoofers e um monte de twitters e "super twitters" além de um "diafragma sanduiche de titânio". As "grandes cornetas" são produzidas com fibra de titânio. O sistema promete um baixíssimo nível de distorção. Os hackers centrais guardam CD players, amplificadores e pré-amplificadores. O apresentador do projeto diz que o sistema equivale a um "Lamborghini". O preço não inclui o espaço necessário para instalar tanto equipamento.

Saiba mais sobre esses sistemas de som impressionantes e seus preços exorbitantes consultando a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

China anuncia ‘fábrica de tijolos’ na lua

O que é um soundbar?

Amazon adia lançamento de satélites de projeto concorrente da Starlink