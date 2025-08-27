SpaceX faz 10º lançamento do maior foguete do mundo A SpaceX realizou o décimo teste com o foguete Starship, que decolou do Texas e completou o voo nesta terça-feira, 26, com pouso do...

A SpaceX realizou o décimo teste com o foguete Starship, que decolou do Texas e completou o voo nesta terça-feira, 26, com pouso do estágio superior no Oceano Índico. Apesar de a missão ter atingido seus objetivos, a confiabilidade do foguete ainda é alvo de questionamentos entre especialistas do setor aeroespacial.

