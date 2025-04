Telescópio James Webb detecta evidência de vida em outro planeta Com o uso do telescópio espacial James Webb, cientistas fizeram uma descoberta potencialmente histórica ao observar sinais de possíveis... Revista Oeste|Do R7 17/04/2025 - 19h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 19h27 ) twitter

James Webb

Com o uso do telescópio espacial James Webb, cientistas fizeram uma descoberta potencialmente histórica ao observar sinais de possíveis assinaturas de vida na atmosfera do exoplaneta K2-18b, localizado fora do Sistema Solar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e descubra mais sobre essa incrível descoberta!

