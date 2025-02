Truth: a rede social de Donald Trump Em 2021 Donald Trump foi banido do Twitter (pré-Elon Musk) e do Facebook como consequência do seu suposto envolvimento com o ataque...

Em 2021 Donald Trump foi banido do Twitter (pré-Elon Musk) e do Facebook como consequência do seu suposto envolvimento com o ataque ao Capitólio. Trump fez o que qualquer bilionário com opiniões firmes faria: abriu sua própria rede social.

