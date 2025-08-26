YouTube apresenta instabilidade nesta terça-feira
O YouTube apresenta instabilidade nesta terça-feira, 26. Essa falha impede usuários de entrarem ou saírem das transmissões. De acordo...
O YouTube apresenta instabilidade nesta terça-feira, 26. Essa falha impede usuários de entrarem ou saírem das transmissões. De acordo com a plataforma DownDetector, o número de problemas reportados aumentou desde as 15h. Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia. Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:
O YouTube apresenta instabilidade nesta terça-feira, 26. Essa falha impede usuários de entrarem ou saírem das transmissões. De acordo com a plataforma DownDetector, o número de problemas reportados aumentou desde as 15h.
Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: