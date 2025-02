Tempo Delivery: Chuva se espalha para áreas do RS nesta quinta (6)

Nesta quinta (6), a chuva se espalha um pouco mais para algumas áreas do Rio Grande do Sul, mas o calorão continua. Tem alerta para temporais entre o norte gaúcho, Santa Catarina e o interior do Paraná. As pancadas típicas de verão continuam em São Paulo, sobre o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e grande parte da região Centro-Oeste. No Rio de Janeiro, tempo firme e muito calor.