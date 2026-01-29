Galinha canela-preta desperta interesse de produtores rurais A raça não exige muitos investimentos para o criador e consegue se adaptar facilmente às mudanças climáticas

A raça foi descoberta por Marcos Jacob, da Embrapa Meio-Norte, que destaca sua rica genética e adaptação às condições ambientais locais.

O aumento da criação de galinhas da raça canela-preta tem despertado o interesse de produtores rurais no Piauí. A variedade é originária do estado nordestino, não exige muitos investimentos para o criador e consegue facilmente se adaptar às mudanças climáticas, como chuva e sol, sem correr o risco de adoecer e comprometer a criação.

Débora Carvalho, produtora rural, tem um criatório com mais de cem matrizes da raça e abastece criadores do Piauí e de outros estados. Ela conta em entrevista ao Record News Rural desta quinta-feira (29) que a criação das galinhas é um legado de sua mãe.

“Chegamos a ter 600 matrizes e comercializando pintos, que é o carro-chefe aqui do criatório, eu transformei a minha tese de doutorado em meu negócio, porque de uma única galinha você pode vender o pinto, ovo galado, ovos para consumo, aves abatidas, matrizes reprodutoras, então são nichos de mercados distintos de um único produto”, explica a produtora.

Quem descobriu a raça há 17 anos no estado do Piauí foi Marcos Jacob, analista da Embrapa Meio-Norte. “Todos os estudos apontam para que suas origens e sua formação tenham resultado em um material genético com uma grande riqueza própria e com capacidade para se adaptar melhor às condições ambientais aqui da região”, conta.

Abigail Carvalho, assessora técnica da SAF (Secretaria de Agricultura Familiar), menciona o reconhecimento da importância da raça para o Piauí. “A galinha canela-preta foi tombada como patrimônio histórico, genético, cultural, socioeconômico do nosso estado. Então quando nós falamos em expansão e preservação das nossas raças nativas, em especial da galinha canela-preta, nós estamos falando em expandir a nossa biodiversidade, a nossa genética, fortalecer a nossa economia e de uma segurança alimentar para centenas de agricultores”, afirma.

