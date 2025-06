Acidente deixa adolescente morto e mulher ferida na estrada entre Manaus e Manacapuru (AM) Condutor do carro permaneceu no local enquanto polícia iniciou a investigação Amazonas no Ar|Do R7 30/06/2025 - 12h02 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h02 ) twitter

Um jovem de 16 anos morreu em um acidente na Rodovia Manoel Urbano, próximo ao km 70, na entrada da comunidade Santa Maria. A colisão entre uma moto e um carro também deixou uma mulher ferida. O motorista do veículo permaneceu no local. A polícia investiga as causas do acidente, que comoveu a comunidade.