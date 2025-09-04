Adolescente de 16 anos desaparece após sair de casa em carro de aplicativo
A mãe descobriu que a filha planejava a fuga e mantinha contato virtual com um homem desconhecido
A adolescente Thaís Larissa, de 16 anos, desapareceu após sair de casa em um carro de aplicativo. A mãe, desesperada, descobriu que a filha planejava a fuga e mantinha contato virtual com um homem desconhecido. Thaís teria viajado para o Paraná sem autorização. A família cobra respostas das autoridades e da companhia aérea, enquanto a polícia investiga o caso.