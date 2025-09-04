Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Adolescente de 16 anos desaparece após sair de casa em carro de aplicativo

A mãe descobriu que a filha planejava a fuga e mantinha contato virtual com um homem desconhecido

Amazonas no Ar|Do R7

A adolescente Thaís Larissa, de 16 anos, desapareceu após sair de casa em um carro de aplicativo. A mãe, desesperada, descobriu que a filha planejava a fuga e mantinha contato virtual com um homem desconhecido. Thaís teria viajado para o Paraná sem autorização. A família cobra respostas das autoridades e da companhia aérea, enquanto a polícia investiga o caso.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.