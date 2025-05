Adolescente sequestrada pelo tio é encontrada em casa abandonada, em Novo Aripuanã (AM) Yasmin Reis, de 12 anos, foi resgatada após dois dias de sequestro Amazonas no Ar|Do R7 07/05/2025 - 10h59 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h59 ) twitter

Yasmin Reis, uma adolescente de 12 anos, foi sequestrada por seu tio em Novo Aripuanã, Amazonas. Após dois dias de angústia, ela foi resgatada pela polícia em uma casa abandonada, com a ajuda de um parente.

O suspeito, conhecido como “bebê”, está foragido e possui um histórico criminal. A polícia investiga as circunstâncias do desaparecimento e continua em busca do paradeiro do suspeito.

A comunidade local permanece em alerta, enquanto a polícia solicita informações para esclarecer o caso.