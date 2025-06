Advogado é preso por vazar dados sigilosos do Tribunal de Justiça, em Manaus (AM) Investigação apontou que ele usou acesso do escritório para transferir as informações Amazonas no Ar|Do R7 04/06/2025 - 09h19 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h19 ) twitter

Um advogado foi preso em Manaus (AM), suspeito de vazar dados confidenciais do Tribunal de Justiça. Ele teria usado o acesso do escritório onde trabalhava para transferir as informações. A operação da Polícia Civil ocorreu no bairro Vila da Prata. Nenhum cliente foi prejudicado, mas uma investigação interna identificou a violação.