Um advogado de 60 anos, Ubirajara da Silva, foi fatalmente atropelado por um ônibus desgovernado em Presidente Figueiredo (AM). O acidente ocorreu quando uma peça do volante do veículo se rompeu, fazendo o motorista perder o controle. Apesar do atendimento médico, Ubirajara não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio culposo.