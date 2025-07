Afogamento em Ponta Negra (AM) gera revolta e levanta críticas à falta de socorro Banhistas tentaram salvar a vítima, mas denunciam ausência de bombeiros no momento do incidente Amazonas no Ar|Do R7 28/07/2025 - 10h29 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h29 ) twitter

Um homem morreu afogado na praia da Ponta Negra no fim de semana. Banhistas tentaram reanimá-lo antes da chegada do socorro, mas ele não resistiu. A ausência de bombeiros foi apontada como falha na segurança e reforçou a preocupação com a frequência de afogamentos no local.