Amazonas recebe centro avançado de prevenção ao câncer de colo de útero

O Governo do Amazonas inaugurou o primeiro centro avançado de prevenção ao câncer de colo de útero, parte da Fundação CECON. A nova unidade, equipada com consultórios ginecológicos e salas cirúrgicas, visa combater o alto índice de casos no estado, que lidera em registros da doença no Brasil.

Com previsão de 610 novos casos este ano, segundo o INCA, o centro busca oferecer atendimento digno e reduzir a burocracia enfrentada pelas mulheres. A unidade segue o padrão delfino de qualidade, com equipamentos de ponta e profissionais qualificados, reforçando a rede de apoio no combate ao câncer.