Amazonas registra primeira morte por dengue em 2025 Mês chuvoso favorece a proliferação do mosquito Amazonas no Ar|Do R7 28/03/2025 - 12h16 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h16 )

O estado do Amazonas registrou a primeira morte por dengue em 2025, destacando a importância da prevenção durante o período chuvoso. A proliferação do mosquito Aedes Aegypti tem aumentado, especialmente em áreas com acúmulo de água.

Saiba as medidas preventivas essenciais, como a limpeza de calhas e caixas d’água, para evitar a propagação do vírus. Com mais de 5.743 casos suspeitos de arboviroses e 1.694 confirmados como dengue, a conscientização é crucial.