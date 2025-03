Após a maior seca da história, municípios do AM decretam situação de emergência por conta da cheia Defesa Civil do Amazonas monitora comunidades próximas aos rios da bacia amazônica Amazonas no Ar|Do R7 26/03/2025 - 14h16 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a chegada do período chuvoso, os rios da bacia amazônica, incluindo Solimões, Amazonas e Madeira, estão em processo de enchente após dois anos de seca severa. A Defesa Civil do Amazonas monitora as calhas dos rios, destacando preocupações em algumas comunidades. Humaitá já decretou situação de emergência, devido à subida do Rio Madeira.

Apesar das preocupações, as previsões indicam normalidade para 2025. A população é incentivada a usar os canais de alerta da Defesa Civil para se preparar para possíveis desastres naturais.

A mensagem destaca a importância de cadastrar o CEP para receber alertas via SMS, garantindo segurança e prevenção eficazes.