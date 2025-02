Após parecer técnico, Ministério Público emite recomendação para realocar famílias em Jutaí (AM) MP recomenda relocação de famílias devido ao fenômeno das terras caídas Amazonas no Ar|Do R7 21/02/2025 - 13h59 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h59 ) twitter

Depois de um parecer técnico exposto pela Defesa Civil do Amazonas, o Ministério Público emitiu uma recomendação para realocação de diversas famílias em Jutaí (AM) por conta do fenômeno das terras caídas.

Moradores que estão em regiões consideradas de risco devem ser retirados do local. Além disso, a prefeitura do município deverá emitir um relatório quinzenal para o MP especificando quais medidas estão sendo adotadas para evitar o agravamento do fenômeno. As áreas mais afetadas serão isoladas.

O prazo para a prefeitura de Jutaí seguir as recomendações é de 10 dias