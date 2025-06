Após recusa em mostrar celular, mulher sofre tentativa de feminicídio, em Manaus (AM) Suspeito atacou esposa e sogro na frente dos filhos e foi preso pela Polícia Amazonas no Ar|Do R7 06/06/2025 - 11h21 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 34 anos foi preso no bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM), após tentar matar a esposa na frente dos filhos. O ataque ocorreu após a vítima se recusar a mostrar o celular. O pai dela também foi agredido. O suspeito responde por tentativa de feminicídio, ameaça e injúria. É o segundo caso do tipo na zona norte em menos de 48 horas.