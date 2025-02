Armas, embarcações e madeira ilegal são apreendidas em operação no Vale do Javari (AM) Operação foi em conjunto com Ibama, FUNAI e Exército

Amazonas no Ar|Do R7 26/02/2025 - 14h44 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share