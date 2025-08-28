Logo R7.com
Assaltante fere atendente e foge com dinheiro em mercadinho de Manaus (AM)

Crime foi registrado em câmeras e polícia solicita denúncias anônimas para localizar suspeito

Amazonas no Ar|Do R7

Em Manaus (AM), um homem assaltou um mercadinho fingindo ser cliente e anunciou o crime com uma faca, levando dinheiro e o celular da atendente, que sofreu cortes superficiais. O caso foi registrado e a polícia investiga o ocorrido, pedindo denúncias anônimas para localizar o suspeito enquanto a população enfrenta crescente insegurança.

