Assaltante fere atendente e foge com dinheiro em mercadinho de Manaus (AM)
Crime foi registrado em câmeras e polícia solicita denúncias anônimas para localizar suspeito
Em Manaus (AM), um homem assaltou um mercadinho fingindo ser cliente e anunciou o crime com uma faca, levando dinheiro e o celular da atendente, que sofreu cortes superficiais. O caso foi registrado e a polícia investiga o ocorrido, pedindo denúncias anônimas para localizar o suspeito enquanto a população enfrenta crescente insegurança.