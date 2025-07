Assaltantes devolvem celulares de vítimas, após saberem que estavam sendo procurados pela polícia Suspeitos agiram pela manhã e recuaram diante da movimentação das autoridades Amazonas no Ar|Do R7 02/07/2025 - 09h42 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h42 ) twitter

Dois criminosos assaltaram trabalhadores em uma rota do Distrito Industrial (AM) e levaram celulares. Ao descobrirem que estavam sendo procurados pela polícia, devolveram os aparelhos. O caso ocorreu no dia 24 de junho, às 5h da manhã, e a busca pelos suspeitos continua.