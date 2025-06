Assalto com troca de tiros assusta moradores do bairro Nova Cidade (AM) Criminosos foram surpreendidos por um carro, após abordagem a trabalhadores que aguardavam transporte Amazonas no Ar|Do R7 17/06/2025 - 10h05 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmeras registraram um assalto no bairro Nova Cidade (AM), onde trabalhadores aguardavam transporte. Criminosos em uma moto, um deles armado, abordaram as vítimas. Um carro avançou contra os assaltantes, que reagiram com disparos. Moradores relatam constantes assaltos, e a polícia investiga com apoio das imagens.