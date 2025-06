Assalto em pastelaria expõe insegurança no bairro Flores, Manaus (AM) Suspeito armado roubou celulares e fugiu deixando moradores preocupados com a segurança local

Amazonas no Ar|Do R7 05/06/2025 - 09h38 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share